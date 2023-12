Plus Urmitz/Bendorf/Koblenz TS Bendorf gelingt die Revanche beim HC Koblenz – Mülheim-Urmitz II verliert beim Schlusslicht In der Handball-Rheinlandliga hat die TS Bendorf das Derby beim HC Koblenz gewonnen – und HB Mülheim-Urmitz II kassierte in Remagen die nächste Schlappe gegen ein Kellerkind. Von Harry Traubenkraut

HC Koblenz -TS Bendorf 32:35 (14:18) Die Gäste haben auch ohne ihren erkrankten Trainer Lucas Litzmann Revanche für die 30:37-Hinspielniederlage genommen und sind mit 10:14 Punkten in der Tabelle nun an den Gastgebern (9:15) vorbeigezogen. Auch wenn es etwas lapidar klingt, so galt dabei: Wer nie führt, kann auch kein Spiel ...