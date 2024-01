Plus Welling/Andernach Trübe Stimmung nach Gegentorflut – Welling und Rhein-Nette erleben böse Pleiten In der Handball-Rheinlandliga haben der TV Welling und HSV Rhein-Nette auswärts zusammen 87 Gegentore kassiert. Womit die Frage nach ihrer Punktausbeute gleich beantwortet wäre – null. Von Hary Traubenkraut

TuS 05 Daun - TV Welling 45:29 (22:17). 29 Auswärtstore waren für Welling nicht annähernd ausreichend, um zu punkten. Was auch am Personal lag, aber eben nicht nur. Hatten die Maifelder im Hinspiel noch mit 29:26 gewonnen, so waren sie diesmal chancenlos. Während Bitburg nahezu in Bestbesetzung auflief, trat Welling ...