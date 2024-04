Plus Engers Trainerin Akbulut fordert 100 Prozent Laufbereitschaft: TV Engers erwartet schnelles Spiel gegen HSG Hunsrück II Von Tim Hammer Am Sonntagnachmittag (Anwurf: 16 Uhr) erwarten die Handballerinnen des TV Engers die Reserve der HSG Hunsrück zu ihrem letzten Heimspiel der Rheinlandligasaison 2023/2024 in der Sporthalle der Ludwig-Erhard-Schule. Lesezeit: 1 Minute

„Wir wollen unser letztes Heimspiel erfolgreich absolvieren“, versichert die Engerser Spielertrainerin Derya Akbulut, verweist aber auch auf eine schwierige Vorbereitung: „Aufgrund der vielen Lehrerinnen und Schülerinnen in unserem Kader konnten wir über die Ostertage nicht trainieren.“ Auch das Training in der Woche konnte Akbulut nicht mit voller Kaderstärke absolvieren. Am ...