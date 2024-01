Torgarant Sörger fehlt der HSG Westerwald in Bassenheim – Trägt intensives Abwehrtraining Früchte?

Nach vier Wochen Spielpause möchte die HSG Westerwald den Schwung der jüngsten beiden Siege mit nach Bassenheim nehmen, um bei den heimstarken Rheinländern etwas Zählbares mitzunehmen. Das Auswärtsspiel des Handball-Verbandsligisten aus Westerburg, Bad Marienberg, Hachenburg und vom TuS Ahrbach beim TV Bassenheim beginnt am Sonntag um 17 Uhr.

„Die Mannschaft hat die Spielpause genutzt, um intensiv an der Abwehrabstimmung im Innenblock zu arbeiten und die Abwehr insgesamt zu stabilisieren“, berichtet der HSG-Vorsitzende Jörg Wengenroth. Die drittmeisten Gegentore der Liga in der Hinrunde belegen dieses Defizit. Im Angriff wurde intensiv an der Abschlussquote gearbeitet, obwohl die Westerwälder Vereinten mit knapp 33 erzielten Treffern pro Partie den stärksten Angriff der Liga stellen. Johannes Wanzel kehrt nach mehrmonatiger Verletzung zurück. Dafür fehlen der HSG Torgarant Daniel Sörger und Kreisläufer Manuel Jungblut. „Dennoch geht die Mannschaft voll motiviert ins Spiel“, ist Wengenroth überzeugt.