Großer Jubel bei der HSG Hunsrück (von links mit Hanna Litzenburger, Ann-Katrin Molz, Melissa Gräber, Jule Kappes und Emma Lesch), Enttäuschung bei der HSG Marpingen und Gianna Fuchs (rechts): Die Irmenach/Gösenrotherinnen schlugen am ersten Spieltag den Drittliga-Absteiger aus dem Saarland in Kleinich hauchdünn mit 27:26. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter