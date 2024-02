Kracher in der Handball-Rheinlandliga der Frauen: Tabellenführer HSG Kastellaun/Simmern (26:2 Punkte – bekommt aber am Saisonende noch zwei Punkte abgezogen wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls) empfängt am 15. Spieltag (von 22) den Dritten HC Koblenz (22:4 Punkte). Zudem mit im Titelrennen ist der Zweite TV Welling (24:4 Zähler).