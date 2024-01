Top-Spiel der Landesliga kurzfristig abgesetzt – Sperrung der Halle in Launsbach erhitzt die Gemüter

Handball ist zwar eine Hallensportart, das winterliche Wetter des vergangenen Wochenendes wirkte sich dann aber doch auf den Spielplan in der Landesliga Hessen Mitte aus. Klassenleiterin Karola Reiter (Stockstadt) setzte das für Freitagabend vorgesehene Wiederholungsspiel zwischen Tabellenführer TuS Holzheim und der zweitplatzierten HSG Wettenberg kurzfristig ab. „Ich hatte keine andere Wahl“, erklärt Reiter, nachdem der Landkreis Gießen am Donnerstagabend aufgrund der auf den Dächern lastenden Schneemengen per E-Mail mitteilte, seine Hallen bis auf Weiteres zu sperren – auch die Sporthalle der Gesamtschule Launsbach, wo die Holzheimer gastieren sollten. Im Laufe des Freitags folgte allerdings die Kehrtwende: Die Behörden gaben die Hallen wieder frei, wovon TuS-Trainer Dominik Jung erst über Umwege knapp im Laufe des Nachmittags erfuhr. Sprich: Zu spät. Infolgedessen absolvierten die Wettenberger am Abend eine Trainingseinheit und am Wochenende gingen alle Partien in Launsbach wie geplant über die Bühne. „Die Sache hat für uns ein Geschmäckle“, schildert Jung.