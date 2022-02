Es ist eine schwierige Zeit für den Handball-Oberligisten HV Vallendar. Das 21:25 gegen den TV Offenbach war die dritte Niederlage in Folge, vier Langzeitverletzte beuteln den Vallendarer Kader, und nun hat der Klub auch noch die Abstiegsgefahr im Nacken. Die Folge: Thomas Bach hat dem Verein seinen Rücktritt angeboten, und der Vorstand hat sein Angebot angenommen, Bach ist also ab sofort nicht mehr Trainer in Vallendar.