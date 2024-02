Plus Idar-Oberstein Taktik: Das Spiel langsam machen – Obere-Nahe-Frauen müssen in Simmern ran Die Situation beim Tabellenletzten der Handball-Rheinlandliga der Frauen, der HSG Obere Nahe, wird auch vor dem Auswärtsspiel in Simmern am Samstag (19.30 Uhr) bei der HSG Kastellaun/Simmern nicht besser. Von Sina Ternis

Die Gastgeberinnen stehen derzeit auf Rang zwei, haben bislang eine sehr starke Saison gespielt, was laut Obere-Nahe-Trainer Yannik Zühlsdorf vor allem ein Verdienst von Coach Sasa Puljizovic ist. „Er leistet da ganz offensichtlich richtig gute Arbeit“, so Zühlsdorf. Allerdings mussten die Gastgeberinnen in der Vorwoche eine bittere Auswärtsniederlage beim TV ...