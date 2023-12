Plus Rheinbrohl Stuntz sei Dank: Römerwall besiegt Mülheim II – HSG hält Anschluss ans Mittelfeld Eine Woche nach ihrem enttäuschenden Auswärtsauftritt beim TV Welling hat Handball-Rheinlandligist HSG Römerwall für Wiedergutmachung gesorgt und HB Mülheim-Urmitz II mit 24:20 (15:11) besiegt. Von Redaktion

Es war das letzte Heimspiel in diesem Jahr für die HSG, die ersatzgeschwächt angetreten war, insbesondere im Rückraum war die Personaldecke recht dünn. So war Mülheim-Urmitz II, das bisher eine gute Saison spielte und als Tabellenvierter kam, favorisiert in der Rheinbrohler Römerwallhalle. Schon nach weniger als zwei Minuten verschlechterten sich die ...