Starker HVV sorgt im Derby für ein Novum – HBMU am Ende chancenlos

Von Lutz Klattenberg

i Nicht zu halten: Vallendars Kreisläufer Fabian Schmitt steuerte drei Tore zum deutlichen 33:23 im Derby gegen HB Mülheim-Urmitz bei. Foto: Wolfgang Heil

Das Handball-Rheinland wird aktuell vom Mallendarer Berg aus regiert. Vor der stimmungsvollen Kulisse von 800 Zuschauern, in der bis auf den letzten Platz besetzten Konrad-Adenauer-Sporthalle, dominierte der HV Vallendar das Prestigeduell mit HB Mülheim-Urmitz in allen Belangen. Am Ende wurde es beim 33:23 (17:12)-Heimsieg des HVV sogar zweistellig, ein Novum in der vergangenen Dekade des Derbys.