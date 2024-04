Plus Eppelborn Starke Schlussphase des HVV – Vallendar besiegt Illtal Von Lutz Klattenberg Im Duell Rheinlandpokalsieger gegen Saarpokalsieger hatte das rheinländische Team HV Vallendar bei den Handballfreunden Illtal die Nase vorn. In der Eppelborner Hellberghalle erzielte die Mannschaft von Trainer Veit Waldgenbach die letzten vier Treffer der Begegnung zum 25:21 (11:8)-Auswärtssieg. Lesezeit: 1 Minute

„Dieser Sieg war am Ende auch absolut verdient. Wir haben fast über die gesamte Distanz geführt und uns diesen Erfolg hart erarbeitet“, befand Waldgenbach. Wieder einmal war das Prunkstück des HVV, die Abwehr, am Ende spielentscheidend. Vor allem Innenblockspieler Dominik Stein, der in der Endphase zwei Ballgewinne verbuchte und damit ...