Spitzenreiter belagert die Festung: HG Saarlouis gastiert in der Halle am Berg bei der HSG Birkenfeld

i Symbolbild Foto: dpa

Mit dem Spitzenreiter bekommen es die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Nohfelden/Schwarzenbach am Freitagabend zu tun. In der Halle am Berg in Birkenfeld ist die HG Saarlouis zu Gast. Anwurf ist um 20 Uhr.