Plus Birkenfeld Spiel beim Spitzenreiter ist für die HSG Birkenfeld Nebensache: Dienstag-Partie gegen Kirkel ist wichtiger Von Sina Ternis i Symbolbild Foto: dpa Martin Rozycki, Trainer der Saarlandliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach, macht keinen Hehl daraus, dass sein Fokus derzeit nicht unbedingt auf der Partie am Sonntag (18 Uhr) beim Tabellenführer SG Zweibrücken liegt. Lesezeit: 1 Minute

Denn nur zwei Tage später, am Dienstag,bestreitet sein Team zu Hause ein Nachholspiel gegen den TV Kirkel, gegen den sich die Birkenfelderinnen mehr ausrechnen als in Zweibrücken. Niederlage im Hinspiel Schon das Hinspiel, in heimischer Halle hatten die Birkenfelderinnen gegen Zweibrücken mit 26:31 verloren. In der Westpfalzhalle in Zweibrücken dürfte die Herausforderung ...