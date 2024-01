Plus Meisenheim Sonderlob für Emily Bursch: Torfrau immer im rechten Moment zur Stelle: Nahe-Glan-Handballerinnen siegen Die HSG Nahe-Glan ist gerüstet für das in drei Wochen stattfindende Derby gegen den HSV Sobernheim. Die Handballerinnen aus Kirn und Meisenheim gewannen nach anderthalbmonatiger Pause ihr Heimspiel gegen die TSG Mainz-Bretzenheim III mit 33:28 (15:10) und schoben sich auf Platz zwei der Rheinhessenliga nach vorne. Von Gert Adolphi

„Für das erste Spiel im Jahr bin ich sehr zufrieden“, sagte HSG-Trainer Pero Kolovrat. „Es war ganz gut, so zu starten.“ In Gefahr geriet der Sieg nicht, auch wenn die Gastgeberinnen nach einem Neun-Tore-Vorsprung (21:12) den Gegner wieder bis auf drei Treffer herankommen ließen. Erst in der Schlussphase wuchs die ...