Siegt Holzheim auch ohne Druck? TuS ist nach Feier-Marathon gegen die HSG Lumdatal gefordert

i An solche Bilder hat sich der Holzheimer Anhang längst gewöhnt: Maximilian Schenk, Simon Giebenhain und Lukas Fischer jubeln über eine gelungene Aktion. Foto: Andreas Hergenhahn

Bei Spiel 1 nach dem gleich beim ersten Matchball in trockene Tücher gewickelten Aufstieg in die vierthöchste Spielklasse bekommen es die Himmelsstürmer des TuS Holzheim am Samstagabend ab 19.30 Uhr im Sportzentrum am Diezer Wasserwäldchen mit dem Tabellenfünften HSG Lumdatal zu tun.