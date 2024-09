Plus Simmern

Sieg und Niederlage für Hunsrück-Teams: 17-jähriger Strauß behält Nerven aus sieben Metern

Siebenmeter haben zwei Spiele in der Handball-Oberliga Rheinland entschieden: Dank der Nervenstärke vom Punkt gewann die HSG Hunsrück in Bitburg. Kastellaun/Simmern II hatte per Strafwurf die Chance zum Ausgleich in letzter Sekunde gegen Bendorf, aber man vergab.