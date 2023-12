Plus Bad Ems Sieg mit 13 Toren: TV Bad Ems lässt gegen Kastellaun II diesmal keine Zweifel aufkommen Eine Woche nach der knappen Niederlage im Spitzenspiel gegen die HSG Hunsrück haben die Rheinlandliga-Handballer des TV Bad Ems für einen sportlich versöhnlichen Jahresausklang gesorgt. Mit 39:26 (21:15) fegten die Kurstädter die HSG Kastellaun-Simmern II aus der heimischen Silberauhalle und revanchierten sich damit für die bittere Pleite, die sie zum Saisonauftakt bei der Oberliga-Reserve hatten hinnehmen müssen. Von Andreas Hundhammer

Unter Beweis stellen, dass man in voller Besetzung die klar bessere Mannschaft sei, gehörte zu den Zielen des TVBE in diesem letzten Heimspiel vor der Weihnachtspause, nach der es für die Mannen von Andreas Klute erst am Freitag, 12. Januar, mit dem Auswärtsspiel beim TV Welling weitergeht. Dass die Hausherren ...