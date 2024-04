Plus Kastellaun SF Neustadt schnuppert an Sensation: Abstiegsbedrohte Wiedtalerinnen führen lange und verlieren doch noch Von Tim Hammer Gute Leistung, keine Punkte im Abstiegskampf: So lautet die kurze Zusammenfassung des Handball-Rheinlandligaspiels der Frauen aus Sicht der SF Neustadt, die mit 22:23 (9:10) überraschend nur denkbar knapp beim Tabellendritten HSG Kastellaun-Simmern verloren. Lesezeit: 1 Minute

Am vorletzten Spieltag der Saison 2023/2024 hatte der Gästemannschaft von Trainer Frank Liepold, die in den zurückliegenden Wochen dem Abstieg in die Landesliga entgegensteuerte, niemand eine solch starke Leistung zugetraut. Bis wenige Minuten vor dem Spielende lag in Kastellaun sogar eine faustdicke Überraschung in der Luft. Die Wiedtalerinnen führten in ...