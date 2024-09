In seinem ersten Spiel für die HSG Hunsrück markierte A-Junior Valentin Strauß (in Schwarz, am Ball) vier Tore beim 25:22-Heimsieg in Sohren gegen den HC Koblenz, bei dem der Ex-Irmenacher Kris Juenemann (Mitte) kein Wurfglück hatte. Ihm gelang nur ein Treffer. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter