Plus Vallendar/Mülheim Schwere Zeiten für Mülheim-Urmitz nach Derbypleite – Vallendar spielt daheim Nach dem Rheinland-Derby zwischen dem HV Vallendar und HB Mülheim-Urmitz kehrt schnell der Oberligaalltag für die beiden Handballteams wieder ein. Mülheim muss zum Tabellenführer nach Bingen, Vallendar hat Heimrecht gegen die Südpfalztiger der SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam. Von Lutz Klattenberg

HV Vallendar -SG Ottersheim Sa., 18 Uhr Der überlegene 35:27-Sieg über Mülheim im Derby wurde gebührend gefeiert beim HVV. „Dafür hatten wir ja auch allen Grund. An diesem Tag waren wir klar die bessere Mannschaft. Der Sieg war am Ende auch in der Höhe verdient“, resümiert Vallendars Trainer Veit Waldgenbach. Im ...