Plus Bad Ems Schwerdt zieht Bitburgs Bestbesetzung an: TV Bad Ems gastiert in der Eifel Von René Weiss Ein Auswärtsspiel beim TV Bitburg wartet auf den TV Bad Ems am frühen Samstagabend in der Handball-Oberliga Rheinland. Lesezeit: 2 Minuten

Bei wohl keiner anderen Mannschaft in der Handball-Oberliga Rheinland hängt so viel von Heim- und Auswärtsspiel ab wie beim TV Bitburg. Wenn die Eifeler auf Reisen gehen, stehen mehrere Leistungsträger regelmäßig nicht zur Verfügung, in heimischen Gefilden bringen sie ihre Qualitäten dafür häufiger ein. Die Konsequenz daraus: In der vergangenen ...