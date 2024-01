Schlusslicht HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler hat Tabellenführer HSG Hunsrück in der Handball-Rheinlandliga gut Paroli geboten. In der Ausweichhalle in Andernach unterlagen die Sinziger den Irmenach/Gösenrotherinnen dennoch beim 31:38 (13:20) einigermaßen deutlich.