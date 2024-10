Plus Koblenz

Schlüsselspiel für Turnerschaft Bendorf – HC Koblenz vor Herausforderung in Daun

Am Wochenende müssen Mülheim-Urmitz II und der HC Koblenz in der Männer-Handball-Oberliga auswärts antreten, während Bendorf in einem Vier-Punkte-Spiel auf den Heimvorteil setzt.