Plus Simmern Rückschlag für die HSG Hunsrück: Handballer müssen lange ohne Fabian Schmidt auskommen Schlechte Nachrichten für die HSG Hunsrück vor dem Viertelfinale im Pokal des Handballverbandes Rheinland (HVR) in Bad Ems: Fabian Schmidt zog sich im Rheinlandliga-Spiel in Bad Ems vor einem Monat einen Kreuzbandriss im Knie zu und fällt lange aus. Von Michael Bongard

Tatsächlich wird der Spielmacher in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Der Blick auf das Geschehen am Wochenende im HVR-Pokal bei den Männern und Frauen: HVR-Pokal, Männer Wer zieht ins Final Four an Ostern ein? Am Samstag heißen die Duelle um 16 Uhr HC Koblenz (Tabellenzehnter Rheinlandliga) gegen HV Vallendar (Vierter ...