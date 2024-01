Rückrundenauftakt in der Handball-Oberliga der Frauen mit einem Tabellen-Nachbarschafsduell: Am Sonntag (16 Uhr) begrüßt der Achte VTV Mundenheim (16:14 Punkte) den Siebten HSG Hunsrück (17:13 Zähler). Beide Klubs kämpfen in dieser Saison mit einem Problem – der Heimschwäche.