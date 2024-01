An Ostern ermitteln die Handballer den neuen Rheinlandpokalsieger beim „Final-Four-Turnier“. Am Samstagabend wird ab 19 Uhr im Duell zweier Rheinlandliga-Spitzenmannschaften eines der begehrten Tickets in Bad Ems vergeben. Der TVBE erwartet dann den Liga-Primus HSG Hunsrück, mit dem die Schwarz-Weißen aus der Kurstadt noch eine Rechnung offen haben.