Plus Kastellaun Rheinlandpokal: Kastellaunerinnen sind drittes Team aus dem Hunsrück im Final Four Die Rheinlandliga-Handballerinnen der HSG Kastellaun/Simmern sind durch das 23:21 (13:8) gegen die HSG Mertesdorf als dritte Mannschaft aus der Region ins Final Four um den Pokal des Handballverbandes Rheinland (HVR) eingezogen.

Die Oberliga-Frauen und Rheinlandliga-Männer der HSG Hunsrück haben sich wie berichtet auch für die Endrunde an Ostern qualifiziert, nach den Kastellauner Frauen fehlen nur noch die Oberliga-Männer der HSG (spielen am Freitag um 19 Uhr beim Rheinlandligisten Bendorf), dann wären alle Regionsvertreter beim Final Four (Austragungsorte noch offen) dabei. Bei den ...