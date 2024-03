Rheinlandmeister: Hunsrück-Männer haben ihr erstes Ziel erreicht – Im Mai soll der Aufstieg folgen

Meisterjubel mit den Fans: Die HSG Hunsrück hat am drittletzten Spieltag den Titel in der Rheinlandliga unter Dach und Fach gebracht. Die Saison ist für die Irmenach/Gösenrother aber noch nicht zu Ende. Über die Aufstiegsrunde soll Anfang Mai der Sprung in die Oberliga glücken. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter