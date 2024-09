Plus Neustadt/Wied

Rheinlandliga heißt jetzt Oberliga: Warum Neustadts Team nicht absteigen musste

Von Tim Hammer

„Glück gehabt“, so lautet das Fazit von Trainer Frank Liepold, der mit den Handballerinnen der SF Neustadt/ Wied in der Saison 2023/2024 den Klassenverbleib in der Frauen-Rheinlandliga sportlich verpasste, in der neuen Saison aber trotzdem weiterhin in der gleichen Liga spielen darf.