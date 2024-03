Plus Bad Ems Reick nervt ungemein: TVBE muss am Ende gegen HC Koblenz froh über einen Punkt sein Von Stefan Nink Ziemlich angefressen war Andreas Klute, Trainer des Rheinlandligisten TV Bad Ems, nach dem aus Sicht der Kurstädter ziemlich unnötigen 29:29 (16:13) seiner Handballer gegen den HC Koblenz. Lesezeit: 1 Minute

„Wir haben 40 Minuten lang gut gespielt, doch dann kam ein Bruch in unsere Aktionen“, so der Coach. Mit 24:18 lagen die Schwarz-Weißen da vermeintlich komfortabel und vorentscheidend in Führung. Dann zog sich Youngster Oliver Noll einen schmerzhaften Pferdekuss zu und musste raus. Fortan herrschte in der Schaltzentrale der Einheimischen ...