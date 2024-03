Plus Urmitz

Rang elf kommt für die HSG Kastellaun/Simmern II immer näher – 25:32 bei Mülheim II

Von Michael Bongard

Es wird Richtung eng für die HSG Kastellaun/Simmern II in der Handball-Rheinlandliga: Kastellaun II verlor bei HB Mülheim-Urmitz II um den starken Ex-Irmenacher Kris Juenemann (sieben Tore) mit 25:32 (11:15). Der Vorsprung auf Rang elf, einem Abstiegsplatz, wenn es der Rheinlandmeister nicht per Aufstiegsrunde in die Oberliga schafft, beträgt nur noch einen Punkt.