Plus Bad Sobernheim

Positive Erinnerung an die SG Saulheim: Hinspiel macht den HSV Sobernheim mutig

Tino Stumps erinnert sich noch an das Datum: Am 11. November gelang dem HSV Sobernheim mit dem 30:29 bei der SG Saulheim II der erste Saisonsieg in der Handball-Rheinhessenliga. Ob das für das Rückspiel am heutigen Samstag, 18 Uhr, ein Vor- oder Nachteil ist, kann der HSV-Trainer nicht einschätzen.