Der Handballsport ist in Deutschland zurzeit in aller Munde, und dazu passend nimmt die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar an diesem Wochenende nach vierwöchiger Winterpause ihren Spielbetrieb wieder auf. Der HV Vallendar startet in die Rückrunde mit einem Heimspiel gegen die abstiegsgefährdete HSG Eckbachtal. HB Mülheim-Urmitz muss zur sechstplatzierten SG Zweibrücken.