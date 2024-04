Plus Andernach Ohne Euphorie keine Wende: SSV Wissen enttäuscht im letzten Auswärtsspiel Von Andreas Hundhammer i Lukas Leidig stach mit elf erzielten Toren aus einer schwachen Wissener Mannschaft heraus. Foto: balu „Noch mal Spaß haben, das Beste rausholen und sich hinterhersagen können, alles gegeben zu haben“ – mit dieser Devise wollten die Handballer des SSV 95 Wissen laut Abteilungsleiter Christian Hombach zu ihrem letzten Auswärtsspiel dieser Verbandsliga-Saison antreten. Das gelang den Siegstädtern am Samstagabend jedoch nicht, sodass sie sich der HSV Rhein-Nette II mit 21:28 (9:13) geschlagen geben mussten. Lesezeit: 2 Minuten

„Ich und hoffentlich auch die Mannschaft sind mega enttäuscht“, gewährte Steffen Schmidt tags darauf Einblick in seine Gefühlswelt. „Wir haben alles vermissen lassen, was wir in den vorangegangenen Spielen gut gemacht hatten, auch wenn die Ergebnisse nie passten“, so der Trainer des abgeschlagenen Tabellenschlusslichts von der Sieg. „Da hatten wir ...