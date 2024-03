Plus Bad Sobernheim Nur noch ein Sieg fehlt: Frauen des HSV Sobernheim können am Samstagabend Meister werden Schon in ihrem viertletzten Saisonspiel in der Rheinhessenliga können die Handballerinnen des HSV Sobernheim die Meisterschaft klar machen. Gewinnen sie am heutigen Samstag, 20 Uhr, zu Hause gegen die SG Saulheim, kann der Lokalkonkurrent HSG Nahe-Glan nur noch gleichziehen, doch dank des direkten Vergleichs hätte der HSV dennoch die Nase vorn. Lesezeit: 1 Minute

„Das ist mir egal“, sagt der Bad Sobernheimer Trainer Jan-Philipp Lang. „Ziel ist, alle restlichen Spiele zu gewinnen.“ Der Titel wäre sowieso nur ein Zwischenstopp, krönen will der HSV die Saison in der Aufstiegsrunde mit der direkten Rückkehr in die Oberliga. Lang will aber nicht ausschließen, dass vor den entscheidenden ...