Nur acht Feldspielerinnen: Obere-Nahe-Frauen jetzt auch bei Heimspiel gegen Daun mit Personalnot

Von Sina Ternis

Heimspielzeit ist Optimismuszeit? Was bislang meist so war bei den Rheinlandliga-Handballerinnen der HSG Obere Nahe, gestaltet sich vor der Partie gegen den TuS Daun, die am heutigen Samstag (19.30 Uhr) in Niederwörresbach stattfindet, ein wenig anders.