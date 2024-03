Die Sportfreunde Neustadt (Ariane Reifenhäuser, am Ball) brauchen im Abstiegskampf einen Auswärtssieg in Schweich. Der TV Engers (Lea Schwarzer, Nr. 13) will im oberen Tabellendrittel das Duell des Tabellenvierten gegen den Rangdritten HC Koblenz gewinnen. Foto: Creativ/Heinz-Werner Lamberz