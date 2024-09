Plus Kirn/Meisenheim Neues Trainerduo der HSG Nahe-Glan: Ausbildung und Teamgeist stehen auf der Agenda ganz oben Von Gert Adolphi i Möchte den sechsten Rang aus der Vorsaison wiederholen: die HSG Nahe-Glan mit (hinten von links) Betreuer Frank Hammen, Yannick Eckes, Noah Gonzalez y Lingweiler, Philip Schäfer, Jakob Krauß, Jonas Bleisinger, Trainer Jeremias Christmann, Trainer Mark Bertram sowie (vorne von links) Michel Heimbrodt, Marc Bergmann, Janosch Gonzalez y Lingweiler, Michel Schira, Noel Kurz, Younes ben Maouia und Pero Kolovrat. Foto: HSG Nahe-Glan/Ute Kusch Der Kader der HSG Nahe-Glan ist geschrumpft, im Kern aber zusammengeblieben. Neu sind allerdings die Trainer der Handballer aus Kirn und Meisenheim. Als Nachfolger von Igor Domaschenko bilden Mark Bertram und Jeremias Christmann ein gleichberechtigtes Duo. „Es gibt keine Hierarchie“, sagt Christmann und fügt an: „Wir verstehen uns super und kommunizieren jeden Tag.“ Jeder von ihnen leitet pro Woche eine Einheit, beim Abschlusstraining am Freitag geben sie gemeinsam die Kommandos. „Einer allein würde es nicht schaffen“, erläutert der 27-Jährige und ergänzt: „Die Jungs stehen zu 100 Prozent hinter uns.“ Lesezeit: 2 Minuten

Neu ist auch der Name der Liga, in der die HSG antritt. Aus der Rheinhessenliga wurde die Oberliga, die drüber liegende, ganz Rheinland-Pfalz und das Saarland umfassende Liga wurde in Regionalliga umbenannt. Vor zwei Jahren war das Nahe-Glan-Team dort schon einmal zu Gast, die Rückkehr ist in dieser Saison nicht ...