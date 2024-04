Plus Rheinbrohl

Nach 38:28-Heimsieg gegen den TV Welling: HSG Römerwall hat Klassenverbleib jetzt wieder in der eigenen Hand

Von Tim Hammer

i Karsten Konder (am Ball) war von der Abwehr des TV Welling kaum mal zu stoppen. Die Nummer 18 der HSG Römerwall traf beim 38:28-Heimsieg seiner Mannschaft sechs Mal aus dem Feld heraus und sieben Mal von der Siebenmeterlinie aus. Foto: Creativ/Heinz-Werner Lamberz

Der Abstiegskampf in der Handball-Rheinlandliga hat sich vor dem letzten Spieltag noch mal zugespitzt. Der HSG Römerwall gelang vor eigenem Publikum in der Römerwallhalle in Rheinbrohl gegen den TV Welling ein überzeugender 38:28 (22:14)-Sieg, der am letzten Spieltag nun im Fall eines weiteren Erfolgs (bei HB Mülheim-Urmitz II) doch noch die Rettung für das Team aus Rheinbrohl und Bad Hönningen bringen kann.