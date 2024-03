Plus Mülheim Mülheim-Urmitz erwartet Saulheim: Feiert HB Sieg Nummer drei in Serie? Von Lutz Klattenberg Eine Woche bevor sich die Rheinland-Rivalen HB Mülheim-Urmitz und HV Vallendar auf dem Mallendarer Berg begegnen, empfängt HB Mülheim-Urmitz in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar den Tabellenzweiten SG Saulheim. Das Spiel steigt bereits heute Abend, los geht's in der Philipp-Heift-Halle um 19.30 Uhr. Lesezeit: 1 Minute

Aufgrund einer Hallenproblematik und privaten Verpflichtungen wurde die Partie um einen Tag vorgezogen. „Danke an Saulheim, die sofort einverstanden waren“, betont HB-Trainer Hilmar Bjarnason. Für die Zuschauer in der Sporthalle wird am heutigen Abend neben der Partie dafür zusätzlich etwas geboten. Die Mülheim-Kärlicher Feuerwehr stellt sich und das Equipment vor. Tabellensituation ...