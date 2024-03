Plus Budenheim

Mit zwei Kreisläuferinnen: Guter Schachzug der HSG Nahe-Glan

Von Tina Paare

Der Saisonendspurt hat es in sich für die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan. Es gibt kein Team in der Rheinhessenliga, das noch so viele Spiele zu bestreiten hat. Obendrein sind die Kirnerinnen und Meisenheimerinnen fünf Mal in Folge auswärts gefordert. Die erste Hürde haben sie gemeistert, siegten bei den SF Budenheim II mit 37:28 (22:17).