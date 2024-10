Mit Leidenschaft und Energie der TSG Bürgel die Stirn bieten

Hinten Fels in der Brandung, vorne ein unermüdlicher Reißer von Lücken im gegnerischen Abwehrverbund: Finn Meffert will sich mit Aufsteiger TuS Holzheim auch am Sonntag in Offenbach als unangenehmer und hartnäckiger Kontrahent für die favorisierte TSG Bürgel zeigen. Foto: Andreas Hergenhahn