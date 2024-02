In der Handball-Verbandsliga Ost hat der TuS Weibern die unbequeme Auswärtsaufgabe in Horchheim souverän gelöst. Grün-Weiß Mendig wiederum kitzelte den Zweiten HV Vallendar II in eigener Halle gehörig, verlor die torreiche Partie dort aber noch. Unterdessen hat der Verein die Meldung zur Trainerpersonalie korrigiert.