Jung freut sich auf die eigenen Fans – Heimdebüt für TuS Holzheim am Samstagabend

Nach zwei Auftritten in der Fremde fiebern die Landesliga-Handballer des TuS Holzheim ihrer Heimpremiere der Saison entgegen. Am Samstagabend ist es soweit, dann fliegt ab 19.30 Uhr gegen die HSG Eppstein/Langenhain (EppLa) wieder in der zweigeteilten Staffel Mitte der zweithöchsten hessischen Spielklasse der Ball durch die Halle des Diezer Sportzentrums.