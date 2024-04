Plus Simmern

Meister HSG Hunsrück im Prestigeduell – Wirft HSG Kastellaun II den Rettungsanker?

i Wirft HSG Kastellaun II den Rettungsanker? Foto: Dennis Irmiter

Der vorletzte Spieltag in der Handball-Rheinlandliga steht an: Meister HSG Hunsrück (in Schwarz mit Jens Schneider und Jannik Stürmer) gastiert am heutigen Samstag um 17.15 Uhr beim Tabellenzweiten TuS Daun.