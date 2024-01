Es begann als eine lustiger Einfall, doch er führte Marco Magro-Arzt in die italienische Nationalmannschaft. „Wir saßen bei mir in Bad Sobernheim auf der Terrasse“, erzählt der 28-jährige Handballer. „Aus Jux und Tollerei schlugen meine Freunde vor, ich solle mal an den italienischen Verband schreiben.“