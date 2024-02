Plus Hackenheim Mannschaften des Jahres: Teamgeist ist auch abseits der Trainingshalle wichtig Für die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan gab es im vergangenen Jahr einiges zu feiern: eine Rheinhessenliga-Saison ohne eine einzige Niederlage, dafür reihenweise Siege und der Gewinn der Meisterschaft. Die Krönung, der Aufstieg in die Oberliga, blieb ihnen zwar verwehrt. Doch nun setzten sie sich bei der Sportlerwahl erneut die Krone auf – als Team des Jahres 2023. Die Freude über den Coup war groß im HSG-Lager, und ihren Erfolg konnten die Kirnerinnen und Meisenheimerinnen auch ausgiebig feiern. Von Tina Paare

Eigentlich hätte am Tag nach der Sportlerparty das Derby und Spitzenspiel gegen den HSV Sobernheim angestanden, was gegen eine allzu ausgedehnte Sause gesprochen hätte. Doch die HSG ist durch eine Krankheitswelle gebeutelt, war deshalb auch dezimiert in der Kaiserremise in Hackenheim erschienen. Da der HSV einer Verlegung des Lokalduells zustimmte ...