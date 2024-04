Plus Neustadt Letzter Funken Hoffnung auf den Klassenverbleib: Frauen der SF Neustadt brauchen große Überraschung Von Tim Hammer Die Handballerinnen der SF Neustadt gehen an diesem Samstag (Anwurf: 17:30 Uhr) als klarer Außenseiter in die Rheinlandliga-Begegnung bei der HSG Kastellaun-Simmern. Lesezeit: 1 Minute

Der Tabellendritte Kastellaun ist in der Sporthalle der Gesamtschule in Kastellaun gegen die Wiedtalerinnen klarer Favorit. Für Neustadts Trainer Frank Liepold sind die eigenen Ansprüche dementsprechend gering: „Kastellaun steht nicht umsonst so weit oben in der Tabelle. Trotzdem werden wir versuchen, mit allen Mitteln die uns zur Verfügung stehen, das Spiel ...