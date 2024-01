Wirges

Lange auf Augenhöhe: SG AhrBann verlangt Spitzenreiter Bad Ems einiges ab

Spitzenreiter TV Bad Ems war in der Handball-Landesliga am Ende doch eine Nummer zu groß für die SG AhrBann: Die neue Spielgemeinschaft aus TuS Ahrbach und TuS Bannberscheid, die erst seit dieser Saison die in der Jugend seit Jahren praktizierte Zusammenarbeit auch auf den Frauenbereich ausgeweitet hat, musste sich in der Wirgeser Sporthalle mit 25:28 (12:12) geschlagen geben.